Le autorità americane aprono un’indagine su alcuni modelli Hyunday e Kia per accertare eventuali problemi agli airbag dopo la morte di quattro persone. L'agenzia per la sicurezza stradale ha aperto un’indagine e sta esaminando 425.000 Kia Forte del 2012-2013 e Hyundai Sonata del 2011 per accertare eventuali problemi agli airbag che, nel caso dei quattro decessi, non si sarebbero aperti. Obiettivo delle autorità americane è accertare anche se anche altre case automobilistiche possano avere problemi analoghi con gli airbag.