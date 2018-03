Gb: la storia d'amore tra Harry e Meghan diventa un film

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa un film per la tv che sarà trasmesso in prima serata da Lifetime domenica 13 maggio, a sei giorni dal giorno del loro matrimonio. Lo 'spoiler' è arrivato dalla protagonista Parisa Fitz-Henley che sul suo account Instagram ha pubblicato un video nel quale raccontava l'ultimo giorno di riprese di 'Harry e Meghan: una storia d'amore reale'. Il finale del film è piuttosto prevedibile e quindi i tantissimi fan della coppia non si saranno dispiaciuti quando l'attrice ha rivelato che "l'ultima scena sarà davvero speciale". A interpretare il fratello minore di William è Murray Fraser, Laura Mitchell sarà Kate Middleton, mentre per il primogenito di Carlo e Diana è stato scelto un attore australiano Burgess Abernethy. Nel film naturalmente non mancheranno la regina Elisabetta, impersonata da Maggie Sullivun, e lady Diana che apparirà in un flashback interpretata da Bonnie Soper.