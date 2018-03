(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Per le presidenze delle Camere "da parte delle altre forze politiche considereremo inaccettabili le proposte di candidati, per qualsiasi carica istituzionale in ognuna delle due Camere, che siano condannati o sotto processo. Ne va della credibilità e dell'onorabilità delle Istituzioni, un valore a cui non rinunceremo mai". Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove torna a parlare dei "contatti" in corso per "l'individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato".