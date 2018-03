Addio a Lillo Mastino, ristoratore della Dolce Vita

Fregene e tanti frequentatori della località piangono Lillo Mastino, uno dei simboli ed ultimi personaggi «storici» del Villaggio dei Pescatori della località balneare a nord di Roma, il buen retiro di molti romani, rilanciato negli ultimi quindici anni dall’avvento delle spiagge attrezzate, meta soprattutto di giovani. Una suggestiva zona, caratterizzata da case bianche, che ha fatto da scenario, ispirato o è stata residenza di tanti protagonisti, autori e sceneggiatori di grandi film del cinema italiano: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Gillo Pontecorvo, Franco Solinas e Jacques Sernas. Il ristoratore, gioviale ed ironico, è morto la scorsa notte. Aveva 66 anni ed era il più giovane dei fratelli Mastino, titolari dell’omonimo e rinomato ristorante, frequentato da decenni da personaggi dello spettacolo, del costume e della politica. Nel novembre 2013, all’età di 72 anni, era scomparso Alberto che, assieme ai fratelli Maurizio e Lillo, ha portato avanti la tradizione del locale sul mare creato nel 1961 dal capostipite della famiglia, Ignazio, un pescatore, con sua moglie Filomena.

«Mastino» è un ristorante - e uno stabilimento balneare - depositario di tanti aneddoti legati alla storia del cinema e del costume. La storica trattoria di mare nel tempo ha legato il suo nome alla tradizione imprenditoriale di Fregene, diventando un marchio doc della movida estiva e una griffe della ristorazione locale, tra nuovi piatti brevettati come la bruschetta alle telline.

Il locale di via Silvi Marina ha visto sfilare, oltre a Fellini, Gianni Agnelli, Marcello Mastroianni, Mario Schifano, Francesco Rosi, Walter Chiari, Ennio Flaiano, Woody Allen, Gillo Pontecorvo, Sergio Leone, Gian Maria Volontè, Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Dino Risi, Alberto Moravia, i fratelli Vanzina e tanti altri vip della politica, dello sport ma anche semplici appassionati della cucina e del buen retiro marino di Roma.

«Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lillo Mastino, con lui se ne va uno dei simboli del Villaggio dei Pescatori di Fregene - è il cordoglio espresso dal sindaco Esterino Montino -. Ristoratore conosciuto e apprezzato è riuscito con i suoi fratelli e con tutta la sua famiglia a trasformare una trattoria in riva al mare in uno dei ristoranti più accoglienti e rinomati del nostro territorio».

I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, al mattino, nella chiesa di San Gabriele al Villaggio dei Pescatori, proprio a pochi metri dal ristorante.