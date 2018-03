Afghanistan: talebani attaccano check-point Ghazni, 7 morti

(ANSA) - KABUL, 18 MAR - I talebani hanno attaccato la notte scorsa un check-point nella provincia sud-orientale afghana di Ghazni uccidendo sette militari ed impossessandosi di un ingente quantitativo di armi e munizioni. Confermata dal capo della polizia provinciale, Mohammed Zaman, l'operazione è stata rivendicata dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, secondo cui i "nostri combattenti hanno anche teso un'imboscata ai rinforzi inviati dal governo causando altre vittime". Intanto in un tweet l'agenzia di stampa Pajhwok segnala che in una esplosione di origine non precisata, due studenti sono morti e molti altri sono rimasti feriti in una madrassa (scuola coranica) nella provincia orientale di Khost.