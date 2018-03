Erdogan: "Conquistato il centro di Afrin". I curdi smentiscono

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che le forze siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro di Afrin e cacciato i combattenti curdi.Per gli attivisti dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti.

L’offensiva turca contro l’enclave curda di Afrin va avanti da circa due mesi e ha costretto all’esodo almeno 150.000 civili. Secondo gli attivisti dell’Osservatorio Nazionale per i diritti umani, i turchi avrebbero colpito il principale ospedale della città, uccidendo almeno dieci persone tra cui due donne incinte, ma Ankara ha negato.

Un alto funzionario curdo-siriano ha però smentito l’annuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che il centro di Afrin è stato conquistato. Hadia Yousef ha detto all’Associated Press che i combattimenti sono ancora in corso e che i combattenti turchi stanno aiutando i civili a fuggire dai «massacri» perpetrati dalle forze turche e dai loro alleati nell’enclave