(ANSA) - CASSINO (FROSINONE), 18 MAR - "Qualsiasi iniziativa che possa turbare la memoria e la sensibilità della nostra città deve essere sospesa". L'appello del sindaco di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, ha portato a sospendere l'inaugurazione della stele in memoria dei paracadutisti tedeschi che era in programma per oggi a Cassino, in provincia di Frosinone, e che aveva subito provocato una tempesta di polemiche. "Tutto è spiegato nel comunicato stampa, volutamente ignorato - commentano dal Centro Studi Battaglia di Cassino - a Cassino hanno combattuto gli alleati contro se stessi, non ci sono stati competitor, alleati contro alleati. Chi ha perso non ha voce, chi ha perso non può parlare".