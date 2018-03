(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Il licenziamento del procuratore speciale Robert Mueller "é una linea rossa che la nostra democrazia non può varcare". E' l'appello lanciato dai democratici ai repubblicani in Congresso. Chuck Schumer, il leader dei democratici in Senato, invita quindi "i colleghi repubblicani e in particolare la leadership del partito" a schierarsi con Mueller e a sostenerlo. Un appello che segue i ripetuti attacchi lanciati nelle ultime ore dal presidente Donald Trump contro il procuratore speciale.