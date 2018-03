Exit Poll: Putin oltre il 70%. Presidente per la quarta volta

L’obiettivo, scontato, era vincere. Ma alla fine Vladimir Putin potrebbe stravincere. Gli exit-poll danno infatti lo zar ampiamente oltre il 70% delle preferenze - per il centro demoscopico Fom sarebbe addirittura al 77% - mentre tutti gli altri sfidanti arrancano nella polvere, con percentuali ad una cifra. A salvarsi è solo il comunista 'col Rolex' Pavel Grudinin, l’unico in grado di superare la soglia del 10%. Un risultato che, per quanto ricercato con attenzione dagli specialisti del Cremlino, senz'altro è stato influenzato anche dallo scontro con Londra sul caso dell’ex agente dell’intelligence di Mosca Serghei Skripal.