Donne: bene Trentino A.Adige per quota rosa in Parlamento

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Aumenta la percentuale di donne in Parlamento e il Trentino Alto Adige è tra le prime Regioni in classifica con 54,5% deputate e 42,6% senatrici. Lo scrive il quotidiano Dolomiten. Il derby regionale lo vince con distacco la Provincia di Trento che vanta più della metà donne tra i suoi rappresentanti a Roma. Infatti, 6 di 10 sono donne, mentre in Provincia di Bolzano solo 3 di 8. La media nazionale è del 34,6% alla Camera e del 34,8% al Senato. Solo dieci anni fa - ricorda il giornale - la percentuale era appena del 17% e nel 1948, alle prime elezioni dopo la Seconda guerra mondiale, addirittura del 5%.