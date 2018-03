Bimbo di due mesi muore in ospedale Lecce, indagini

(ANSA) - LECCE, 19 MAR - La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di due mesi di Copertino avvenuta nell'ospedale 'Fazzi' di Lecce nella notte tra sabato e domenica. Sono stati i genitori del piccolo a presentare una denuncia in base alla quale è stato aperto un fascicolo. Al momento risultano indagati sei medici ai quali è stato notificato un avviso di garanzia necessario per procedere al sequestro della cartella clinica. Il bambino era nato il 15 gennaio nell'ospedale di Copertino ma subito dopo si sono verificate complicanze post parto con una febbre persistente sia per il piccolo sia per la giovane madre. Il padre del bambino aveva sporto denuncia ai carabinieri per chiedere, proprio in seguito all'insorgenza della febbre, che si accertasse se vi fossero responsabilità in capo ai medici che avevano seguito la moglie e la gestazione del neonato. A causa del persistere della febbre il piccolo era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale del 'Fazzi' dove poi il bambino è morto.