Primario arrestato:rinviato a giudizio con altre due persone

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - E' stato mandato a processo Norberto Confalonieri, l'ex primario del Cto-Gaetano Pini, tra gli imputati a Milano per la vicenda della presunta sponsorizzazione di protesi in cambio di tangenti e sospetti danni fisici su tre pazienti. Lo ha deciso il gup Laura Marchiondelli che, oltre a rinviare a giudizio in medico con altre due persone, ha assolto i dipendenti della multinazionale B.Braun accusati anche loro di corruzione con la formula perché 'il fatto non sussiste' e processati con rito abbreviato. Il prossimo 6 giugno, davanti alla quarta sezione del Tribunale, si aprirà quindi il processo per l'ortopedico e solo per un agente di commercio e una dipendente della Johnson&Johnson altra multinazionale fornitrice di protesi. I tre rispondono di corruzione e Confalonieri, arrestato nel marzo dell'anno scorso ed ora libero, anche di lesioni. (ANSA).