(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Interpellato su potenziali candidati alla presidenza del Senato e della Camera, Ettore Rosato capogruppo uscente Pd a Montecitorio, ha detto "ho stima di Giorgetti (Lega, ndr)", mentre sull'ex direttore di Sky Tg24 Emilio Carelli, neoletto M5S alla Camera, ha affermato: "Non lo conosco tranne che per la televisione, ma non possiamo essere pregiudizialmente contro".