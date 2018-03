(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Il Senato della XVIII legislatura, secondo quanto si apprende, è composto da 207 "matricole", ovvero parlamentari che nei precedenti 5 anni non erano né senatori né deputati, 38 ex deputati e 75 senatori confermati, inclusi quelli a vita. Il computo riguarda 314 membri di Palazzo Madama più i senatori a vita e tiene conto del seggio rimasto vacante in Sicilia e che andava assegnato al M5S.