Uber: incidente mortale. Sospesi i test sulle auto autonome

Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L’auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa americana.

«Stiamo collaborando fianco a fianco con le autorità locali nell’ambito dell’indagine su questo incidente». Dara Khosrowshahi, ceo di Uber, commenta via Twitter l’incidente di Tempe, in Arizona, in seguito al quale ha sospeso i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. «Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza - aggiunge la manager - alla famiglia della vittima».