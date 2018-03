(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. Per questo invito tutta l'opposizione a un atto di coerenza e conseguenza per fare in modo che la parola torni ai cittadini. Per quanto riguarda la Lega siamo pronti alle dimissioni o a presentare e votare la sfiducia a Zingaretti". Così il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini. "Complimenti ai consiglieri di Fratelli d'Italia eletti alla Regione Lazio. Il primo atto del gruppo di Fdi alla Pisana sarà presentare la mozione di sfiducia al presidente Nicola Zingaretti. Il testo verrà sottoposto prima alla condivisione di tutta la coalizione di centrodestra e successivamente al resto dell'opposizione", afferma il residente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.