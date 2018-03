(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAR - E' attesa una massiccia partecipazione di oltre un milione di persone ai cortei indetti dagli studenti, in programma il 24 marzo in diverse città degli Stati Uniti, per il controllo delle armi, dopo i 17 morti della strage nella scuola di Parkland del 14 febbraio. L'evento principale è stato organizzato nella capitale Washington Dc, dove anche la scorsa settimana, cosi come successo in altre città, gli studenti di diverse scuole non sono entrati in classe e hanno invece sfilato arrivando fino a Capitol Hill, la sede del Congresso, e alla Casa Bianca, al grido di "Mai più!", uno degli slogan del movimento studentesco.