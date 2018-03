(ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - Un'altra donna si aggiunge alla lista di quelle che accusano l'attore e produttore Steven Seagal di molestie sessuali. Si tratta di una ex modella ed aspirante attrice che ha raccontato di essere stata molestata sessualmente nel 2002, quando aveva 17 anni. L'episodio sarebbe avvenuto in occasione di un provino nella camera di un hotel di Beverly Hills. Faviola Dadis, questo il nome della donna, ha denunciato il fatto nel corso di una conferenza stampa a Los Angeles.