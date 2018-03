Sono circa 80mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta, l’area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (ondus). L’osservatorio afferma che la maggior parte dei civili che hanno lasciato la Ghuta hanno attraversato il valico di Wafidin controllato in maniera congiunta dalle forze russe e da quelle governative siriane.