(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - Anche l'ex ministro e fedelissimo di Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, è stato interrogato questa mattina nel quadro delle indagini sui presunti fondi libici del colonnello Gheddafi alla campagna presidenziale del 2007. Hortefeux, precisa Lci, è stato interrogato in libera audizione e contrariamente a Sarkozy non è in stato di fermo. (ANSA)