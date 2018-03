(ANSA) - PECHINO, 20 MAR - La Corea del Sud invierà al Nord un gruppo artistico di 160 elementi dal 31 marzo al 3 aprile per due concerti allo scopo di ricambiare l'iniziativa di Pyongyang che a febbraio, per le Olimpiadi di PyeongChang, mandò un suo gruppo al Sud per due concerti. L'ultimo sviluppo del disgelo intercoreano è maturato in un incontro tenuto dalle delegazioni dei due Paesi al villaggio di confine di Panmunjom, a poche settimane dal summit di fine aprile in preparazione tra il presidente Moon Jae-in e il leader Kim Jong-un.