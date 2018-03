(ANSA) - LECCE, 20 MAR - Tre parcometri installati lungo via XX settembre, a Lecce, risultano essere stati oggetto di danneggiamento da parte di persone non ancora identificate che li hanno resi non funzionanti. Le strumentazioni, che vengono gestite dalla Sgm, servono a regolare la sosta negli stalli a pagamento. Da una verifica risultano essere stati danneggiati con silicone e chiodi. La presenza della scritta No Tap, farebbe pensare, come sostengono gli investigatori della Questura, a una rivendicazione del movimento No Tap che si oppone alla realizzazione del gasdotto nel Salento.