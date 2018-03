(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha deposto una corona all'Altare della Patria, a Roma, come primo atto dopo la proclamazione a governatore arrivata ieri. Sul nastro della corona è scritto 'Il presidente della Regione Lazio'. Il neogovernatore ha reso omaggio poi alle vittime delle Fosse Ardeatine, deponendo una corona nel memoriale nell'ambito delle cerimonie per il primo giorno dopo la proclamazione. Zingaretti ha lasciato un messaggio sul registro dei visitatori: "Non dimenticheremo mai, non permetteremo mai che qualcuno dimentichi". Prima di lasciare il sacrario, Zingaretti ha salutato gli studenti della scuola media 'Andreoli' di Correggio in visita a Roma.