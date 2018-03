Assenteismo, 61 dipendenti comunali indagati nel napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Sessantuno avvisi di conclusione indagine sono stati notificati oggi dai carabinieri ad altrettanti dipendenti del Comune di Marigliano (Napoli) -tra impiegati, responsabili di settore e lavoratori socialmente utili- accusati a vario titolo dei reati di truffa aggravata a danno del Comune e false attestazione. L'indagine è andata avanti tra il mese di giugno 2014 e febbraio scorso. Secondo gli investigatori tutti gli indagati avevano reiteratamente attestato falsamente il loro orario di servizio mediante artifizi e raggiri, consistiti nell'indebito utilizzo del badge, inducendo così in errore l'ente comunale nel calcolo dell'attività lavorativa effettivamente espletata e venendo retribuiti per attività di lavoro di fatto non prestata.