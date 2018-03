(ANSA) - SAN ANTONIO, 20 MAR - Un pacco-bomba è esploso nel centro di distribuzione della FedEx in Texas provocando un ferito: lo ha reso noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di San Antonio. Il pacco è esploso poco dopo la mezzanotte (ora locale) nel centro di distribuzione della FedEx a Schertz, in Texas, ha reso noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di San Antonio. La persona rimasta ferita è un dipendente della FedEx, che non è in pericolo di vita. Secondo le autorità è probabile che questo attentato sia legato a simili attacchi realizzati nei giorni scorsi sempre in Texas che finora hanno provocato due morti e alcuni feriti.