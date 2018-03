Parigi: sindaca Hidalgo, ipotesi trasporti gratis per tutti

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, protagonista di controverse decisioni sulla mobilità nella capitale francese, ha annunciato uno studio di fattibilità sull'ipotesi di rendere i trasporti pubblici gratis per tutti. Nell'ipotesi, lanciata a due anni dalle comunali, non si cita alcuna cifra né come verrebbero compensate le mancate entrate. La sindaca socialista, ancora alle prese con le polemiche sulla chiusura dei Lungosenna, ha detto ai microfoni di France Bleu che "la questione della gratuità dei trasporti è una delle chiavi della mobilità urbana in cui i veicoli inquinanti non sono più centrali. Non bisogna cercare le soluzioni nell'armamentario del passato". La sindaca ha citato la capitale dell'Estonia, Tallinn, come esempio di gratuità dei trasporti. "Via - ha ironizzato il presidente del gruppo filo-Macron in municipio, Alexandre Vesperini - per chi ne dubitasse, Anne Hidalgo si è candidata con una sola promessa, tutti gratis!. Chi pagherà?".