(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Un ufficio a Palazzo Giustiniani per il neo senatore Matteo Renzi: gli è stato assegnato, secondo quanto si apprende, nell'edificio cinquecentesco dove hanno degli spazi di lavoro gli ex presidenti della Repubblica e del Senato, e i senatori a vita ma per consuetudine anche gli ex presidenti del Consiglio, come nel caso di Renzi. Nei giorni scorsi l'ex segretario del Pd ha visitato quella che sarà la sua postazione a Palazzo Giustiniani. Suoi coinquilini sono il presidente emerito e senatore a vita Giorgio Napolitano, Renato Schifani e Pietro Grasso, ex presidenti del Senato.