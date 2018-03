(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - E' la sua 'missione' dichiarata già in campagna elettorale nel 2016: la first lady degli Stati Uniti Melania Trump dichiara guerra al cyberbullismo. E per questo oggi vede i rappresentanti delle maggiori aziende tech - da Amazon, Snap, Facebook, Google e Twitter - nel primo evento pubblico sul tema dall'insediamento alla Casa Bianca.