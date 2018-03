Camere: Di Maio, finita era opposizione, ora era governo M5S

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Finita l'era dell'opposizione, ora comincia l'era del governo del Movimento 5 Stelle: saremo all'altezza di questa sfida e dimostreremo che la politica si può fare in maniera differente". Lo ha detto Luigi Di Maio ai nuovi eletti M5S incontrati questa mattina a Montecitorio. Questa "legislatura - ha scritto su Fb - sarà una Legislatura di cambiamento e useremo i nostri numeri e la nostra forza di maggioranza per fare ciò che i cittadini chiedono da tempo, per eliminare le ingiustizie e portare equità sociale, a cominciare dalla prima legge di bilancio". Ma questa, ha ribadito, "non sarà una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi".