Sicilia: Musumeci, miliardi Ue non spendibili

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Voglio che investiamo bene le risorse europee: abbiamo miliardi nel cassetto ma non possiamo investirli perchè non ci sono progetti, rischiamo di restituire all'Europa il denaro che è stato messo a disposizione, perchè non c'è stata qualità nei progetti". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, rispondendo alle domande dei giornalisti stranieri alla sala stampa estera. "Non esiste un polo di sviluppo, abbiamo solo 600 km di ferrovia elettrificata. Noi abbiamo già investito 700 milioni in vari bandi; entro 2-3 anni potremmo dare alle imprese siciliane la netta impressione che le istituzioni credono che la Sicilia possa tornare a essere uno straordinario punto di riferimento e di crescita". "Finora - ha proseguito Musumeci - si è pensato in Sicilia di creare occupazione senza lavoro; invece di tutelare il lavoratore si è tutelato il posto di lavoro; ma quando l'azienda non funziona va chiusa mentre oggi 45 mila precari vengono mantenuti col denaro pubblico".