Filippine: autobus in un burrone, 19 morti e 17 feriti

Diciannove persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite nelle Filippine, dove un autobus è caduto in un burrone a sud della capitale Manila. L’incidente è avvenuto nella notte a Sablayan, nella provincia occidentale di Mindoro mentre l’autobus percorreva un tratto in discesa di una strada con lavori in corso.

Prima di cadere nel burrone, il mezzo ha urtato la ringhiera di un cavalcavia, poi è precipitato per circa sei metri. All’origine dell’incidente forse un guasto meccanico, secondo quanto riferito dagli investigatori. Tra le vittime, il conducente dell’autobus. Tra i feriti, numerosi bambini.

Gli incidenti stradali sono molto frequenti nel Paese a causa delle insufficienti leggi sul traffico, il pessimo stato dei veicoli e la mancanza di infrastrutture di sicurezza. Un senatore lo ha ricordato esprimendo il suo cordoglio alle famiglie delle vittime per una tragedia che - ha detto - «poteva essere evitata».