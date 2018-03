Violentata e messa incinta a 13 anni, il padre a processo

Stuprata e messa incinta dal proprio padre all’età di 13 anni. E’ quanto emerso ieri in tribunale a Modena, come riporta la stampa locale, nel corso di un processo per violenza sessuale e abuso dei mezzi di correzione che vede al banco degli imputati un uomo originario del Ghana. La vicenda è emersa nel 2015, quando il padre della giovane si è rivolto al consultorio chiedendo che la minorenne potesse abortire. Se in un primo momento la giovane aveva accusato il fratello della violenza sessuale (una versione poi rivelatasi infondata), successivamente tutti gli accertamenti del caso hanno portato all’accusa nei confronti del genitore.

L’uomo, inoltre, deve appunto rispondere anche del reato di abuso dei mezzi di correzione: avrebbe più volte colpito la figlia con un bastone e chiusa fuori, al freddo. Il prossimo settembre l’uomo sarà giudicato con il rito abbreviato.