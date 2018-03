Camere: Brunetta-Romani, Pd sia coinvolto in accordo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "I capigruppo di Camera e Senato di Forza Italia, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno incontrato questa mattina, presso gli uffici del gruppo azzurro a Montecitorio, il coordinatore della segreteria del Partito democratico, Lorenzo Guerini. Durante la riunione, cordiale e costruttiva, si è discusso della situazione politica, dell'assetto istituzionale e degli uffici di presidenza del Parlamento, da eleggere nei prossimi giorni, subito dopo i presidenti di Camera e Senato. Forza Italia ha ribadito a Guerini le convinzioni già illustrate ieri a Grillo e Toninelli del Movimento 5 stelle: il Partito democratico è una forza importante in questo Parlamento, è stato il secondo partito più votato alle elezioni politiche del 4 marzo, e deve essere coinvolto nell'accordo al quale si sta lavorando in queste ore". È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati.