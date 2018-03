Spia russa: padre programma Novichok, Skripal è spacciato

(ANSA) - MOSCA, 21 MAR - La Russia ha sviluppato, tra il 1972 e il 1980, quattro nuovi composti al nervino presso l'Istituto Statale di Ricerche Chimiche di Saratov (GOSNIIOKHT). Ma il nome 'Novichok' non è mai stato utilizzato per identificare il programma. Così Vladimir Uglev, padre dei composti insieme a Pyotr Kirpichev, capo del programma di ricerca, in un'intervista esclusiva a The Bell. Le sostanze - tre in forma liquida e una in polvere - rientrano nella categoria dei composti organofosforici e le dosi prodotte variano da pochi grammi - una ventina - "diversi chili". E non si presentano in forma binaria - ovvero due composti separati che si 'armano' se mischiati - poiché "nessuno è mai riuscito a svilupparla". Di certo c'è, dice Uglev, che se Serghei Skripal e la figlia sono stati avvelenati con uno dei composti "non hanno nessuna chance di recupero".