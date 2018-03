(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Anche la Casa Bianca chiude per neve. Gli insoliti fiocchi bianchi nel primo giorno di primavera su parte della costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno portato alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi, nonché alla cancellazione di molti eventi pubblici, come ha fatto la stessa Casa Bianca, annullando anche una riunione di governo.