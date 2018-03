Stilista italiana fa causa a Vuitton, rubata mia idea

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Concorrenza sleale e, in alternativa, violazione del diritto d'autore. Sono le contestazioni mosse da Eleonora Russo Bonfrisco nei confronti di Luis Vuitton. L'artista e stilista italiana, che si cela dietro il marchio nato nel 2015 'Coquette art de port', ha citato in giudizio la casa di moda parigina per il presunto 'furto' di un'idea. A suo dire, la riproduzione in primo piano su borse e altri accessori di "celebri icone" di quadri famosi da lei rivisitati, richiamandosi alla Pop Art e all'Art Decò, con anche la sua firma - il nome del brand da lei inventato - sarebbe stata imitata nella 'Masters collection' lanciata circa un anno fa dalla griffe parigina. Il prossimo 3 ottobre davanti al Tribunale civile prenderà il via, in primo grado, il procedimento. L'avvocato di Luis Vuitton, Pier Luigi Roncaglia, dello studio Spheriens, contattato dall'ANSA da declinato ogni commento. (ANSA).