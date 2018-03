(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin per la sua nuova rielezione alla presidenza. "Le relazioni di amicizia" tra i due Paesi "continueranno a svilupparsi in profondità in linea con i desideri e il volere delle gente dei due Paesi", ha riportato oggi il Rodong Sinmun, l'organo del Partito dei Lavoratori, riprendendo il testo.