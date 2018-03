(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Fiamme nella struttura del McDonald's della stazione di servizio Arno, sull'A1, nel comune di Reggello (Firenze). Secondo le prime informazioni il responsabile della struttura avrebbe riferito ai pompieri di aver fatto evacuare tutte le persone presenti prima che l'incendio, forse partito da un magazzino, attaccasse anche il tetto della struttura. Solo un dipendente del McDonald's è stato trasportato per precauzione in ospedale per una leggera intossicazione. Sul posto, nel comune di Reggello, sono al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco per un totale di circa 22 uomini e le pattuglie della polstrada. L'area di servizio è chiusa ma il traffico sull'Autostrada del sole non ha registrato interruzioni.