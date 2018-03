(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 MAR - Diamanti per un totale di circa 60 carati sono stati sequestrati all'aeroporto di Reggio Calabria da Polizia di Stato e Guardia di finanza che hanno denunciato anche un cittadino iraniano di 52, K.R.R., residente a Milano, per ricettazione. Gli agenti della polaria ed i finanzieri si sono insospettiti vedendo l'atteggiamento insofferente dell'uomo - che doveva imbarcarsi per Milano - al momento dei controlli di sicurezza. Hanno quindi deciso di approfondire la perquisizione e nel bagaglio a mano dell'uomo sono stati trovati i diamanti privi della documentazione idonea a comprovarne la lecita provenienza. (ANSA).