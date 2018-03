Gardaland: stagione al via nel segno di Peppa Pig

Parte giovedì 29 marzo la stagione 2018 di Gardaland. Il primo parco divertimenti in Italia per numero di visitatori sta completando con gli ultimi ritocchi la nuova veste. La novità di quest'anno sarà Peppa Pig Land, un’area interamente tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland fa parte - ed Entertainment One (eOne), proprietario del marchio.

Oltre alla possibilità di visitare La casa di Peppa Pig e di incontrare Peppa e George, Gardaland offrirà alle famiglie tre nuove attrazioni: la Mongolfiera di Peppa Pig, il trenino di nonno Oig e l’isola dei pirati.