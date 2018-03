(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Leu "non terrà posizioni aventiniane" rispetto alla trattativa per l'elezione dei presidenti delle Camere. Lo ha detto Pietro Grasso in una conferenza stampa alla Camera sottolineando: "Siamo stati consultati e stiamo pienamente nel dialogo e continuiamo a starci. Partecipiamo e chiediamo contatti bilaterali e riunioni in cui possiamo offrire un contributo valido al futuro assetto dei vertici del Parlamento".