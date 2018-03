E’ di due morti e un ferito in gravi condizioni il bilancio di una valanga che questa mattina ha investito un gruppo di alpinisti sul Gran Zebrù in Alto Adige. La slavina si è staccata a 3200 metri di quota nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno portato in quota gli uomini del Soccorso alpino di Solda.