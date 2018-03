Uccise madre e sorellina, tenta fuga ex promessa del Parma

(ANSA) - PARMA, 22 MAR - Solomon Nyantaky, il 21enne di origini ghanesi che in luglio uccise a Parma la madre e la sorellina, ha tentato la fuga dalla Rems di Casale di Mezzani (Parma), struttura protetta psichiatrica dove era rinchiuso in attesa del processo. Attorno alle 7 l'ex promessa del Parma calcio ha scavalcato la recinzione della struttura e si è allontanato a piedi nella campagna. L'allarme degli operatori è scattato dopo pochi minuti e il 21enne, un'ora e mezzo più tardi, è stato notato da agenti della Polizia Municipale mentre attendeva alla stazione di Colorno il treno. Sono giunti in pochi minuti i Carabinieri che lo hanno arrestato senza che opponesse resistenza. Solomon è accusato di duplice omicidio per aver ucciso a colpi di coltello e machete la mamma Patience di 43 anni e la sorellina Maddy di soli 11 anni. Una perizia psichiatrica ordinata dalla Procura di Parma, che ha recentemente emesso l'avviso di fine indagine, lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere ma socialmente pericoloso. (ANSA).