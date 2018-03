G8: ex Arsenale La Maddalena ritorna a Regione Sardegna

(ANSA) - LA MADDALENA, 22 MAR - Ritorna ufficialmente in mano alla Regione Sardegna il compendio di La Maddalena che avrebbe dovuto ospitale il summit G8 nel 2209, poi trasferito a L'Aquila dopo il terremoto. Questa mattina è stato firmato il verbale per il formale passaggio di consegne dal Demanio statale alla Regione dell'ex Arsenale, trasformato in albergo di lusso, delle aree pertinenti a terra, tra cui un'area catering, e degli specchi d'acqua antistanti. Si chiude così il lungo braccio di ferro che vedeva contrapposti il Dipartimento della Protezione civile incardinato nella presidenza del Consiglio dei Ministri, la Mita Resort (Gruppo Marcegaglia) che avrebbe dovuto gestire la ricettività per il vertice degli otto grandi del mondo, e la Regione Sardegna. Un percorso che si è chiusi a fine 2017 con l'accordo transattivo firmato a Roma. Ora si apre la strada per le bonifiche e per il rilancio dell'ex Arsenale. A disposizione ci sono oltre 50 milioni di euro che potranno essere spesi in tempi rapidi con la nomina di un commissario straordinario. A febbraio l'intesa firmata a fine 2017 tra Regione Sardegna, Protezione civile e Mita resort, è stata registrata alla Corte dei Conti, mentre la battaglia legale sull'ex Arsenale si è chiusa con il riconoscimento alla Mita di 21 milioni di euro.(ANSA).