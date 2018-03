Migranti: Premio 'Welcome' ad aziende che li assumono

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il lavoro come chiave di volta dell'integrazione sociale dei migranti contro una visione assistenziale e caritatevole dell'inclusone. E' questo il tema posto con forza dal premio 'Welcome 2017', voluto dall'Unhcr e realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro, dell'Interno e di Confindustria. Nella sede di Assolombarda, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'impresa, sono stati assegnati i riconoscimenti (un logo con la scritta 'Welcome- Working for refugee integration' che potranno essere usati nella azioni di comunicazione delle aziende premiate) divisi nelle categorie grandi aziende, piccole e medie imprese, cooperative sociali, formazione, cultura, ristorazione. "Questo premio è un innovativo modo di porre la questione integrazione - ha detto Felipe Camargo, neo Rappresentante regionale per il Sud Europa Unhcr - Si tratta di un primo passo insieme settore privato per l'inclusione dei rifugiati. Perché l'inserimento lavorativo è integrazione sociale".