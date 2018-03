Foggia Calcio, legali ex patron chiedono scarcerazione

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Il Tribunale del Riesame di Bari deciderà nei prossimi giorni sulla richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti dell'ex patron del Foggia Calcio, Fedele Sannella, arrestato nei mesi scorsi su disposizione della magistratura milanese e di nuovo, con il trasferimento degli atti per competenza, in carcere da alcune settimane su decisione del Tribunale di Foggia. Stando all'ipotesi accusatoria Sannella, amministratore della Esseci srl che controllava il club calcistico (ora commissariato), avrebbe ricevuto e riciclato personalmente circa 380mila euro in contanti, reimpiegandoli nel Foggia Calcio Srl sia attraverso la corresponsione di somme in nero a atleti, allenatori e procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società, per esempio ad alcuni fornitori, cercando di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro.