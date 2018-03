Camere: Toninelli, dialogo con tutti a livello gruppi

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Il dialogo va avanti per chi vuole andare avanti. Adesso li chiamiamo noi per il tavolo". Lo afferma ai cronisti il capogruppo al Senato M5S Danilo Toninelli interpellato sulle trattative per le presidenze delle Camere. Il dialogo va avanti anche con Berlusconi? "Con tutte le forze politiche, a livello di gruppi parlamentari perché sono i gruppi a eleggere i presidenti delle Camere", replica Toninelli.