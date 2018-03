Countdown per il terzo royal baby

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Negli ultimissimi tempi ha diradato le uscite ufficiali dato l'avanzato stato di gravidanza, ma Kate Middleton non si ferma nonostante sulla stampa britannica sia già scattato il toto-giorno per la nascita del royal baby numero tre. La duchessa di Cambridge ha voluto così essere presente, ieri, alla Royal Society of Medicine in occasione di un incontro con enti e associazioni che si occupano della salvaguardia dell'infanzia e oggi, con il marito William, al London's Olympic Park nell'ambito delle iniziative per celebrare il Commonwealth. Sfoggiando ieri un completo, vestito e soprabito, primaverile verde acido disegnato da Jenny Packhman, e oggi pantaloni attillati neri con soprabito bianco, Kate è apparsa in splendida forma anche se la scadenza del parto ormai si avvicina. Il terzo figlio della coppia reale, dopo George (5 anni) e Charlotte (3), dovrebbe nascere infatti in aprile, mese in cui cade anche il compleanno della regina, il 21.