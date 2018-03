Torna l'ora legale ed è in anticipo rispetto agli altri anni. Le lancette dell’orologio si sposteranno infatti in avanti di un'ora alle 2 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo. Solitamente l’ora legale arriva nell’ultimo fine settimana del mese ma poiché il 31 marzo quest'anno è un sabato, l'ultima data utile è la notte fra il 24 e il 25 marzo. Si dormirà un'ora in meno sabato notte, ma da domenica le giornate si allungheranno. Nella notte tra sabto 27 e domenica 28 ottobre si tornerà all'ora invernale.