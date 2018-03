Terremoto: al via corsi per guide ambientaliste Acquasanta

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 22 MAR - Sono partite con un pieno di iscrizioni, nella Bottega delle Speranza di Acquasanta Terme, le lezioni del primo corso promosso dall'associazione Laboratorio della Speranza nell'ambito delle attività organizzate a favore delle comunità colpite dal sisma del 2016: progetti che mirano a ricostruire economia e tessuto sociale dei paesi colpiti dal terremoto, ripartendo dal territorio attraverso il lavoro e la formazione professionale. In questa prima fase, il progetto riguarda la formazione di guide naturalistiche, con un corso, gratuito per i residenti nei Comuni dei crateri, pensato per accrescere le competenze e le conoscenze degli allievi sui contesti naturali e culturali delle Marche e del Piceno. Ventiquattro i partecipanti provenienti da Acquasanta, Arquata, Roccafluvione, Ascoli Piceno. Ma c'è anche chi arriva da Cossignano, Folignano, Colli del Tronto, Castel di Lama e Sarnano. Lo studente più giovane ha 22 anni, 8 iscritte sono donne e tra i banchi siedono anche pensionati sessantenni con la voglia di rimettersi in gioco e acquisire nuove conoscenze utili a se stessi e al territori. Avviato con il sostegno della Fondazione Vodafone Italia, del Sermig di Torino e di centinaia di donatori, il corso prepara gli allievi ad affrontare l'esame di qualifica regionale, è organizzato in 240 ore totali, tra lezioni frontali e in uscita, e si avvale della collaborazione di docenti e tutor specializzati dell'agenzia di formazione Wega. Geologia delle Marche, botanica, zoologia, geografia turistica, narrazione del territorio, sentieristica, posizionamento satellitare e organizzazione di percorsi naturalistici sono alcune delle materie previste nel programma di studi strutturato in lezioni bisettimanali, con incontri di quattro ore.(ANSA).